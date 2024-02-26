Продажи чеснока выросли на 15% в начале 2024 года

Новое исследование показало, что с 1 января по 20 февраля 2024 года продажи чеснока в России выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

«В текущем сезоне дополнительным фактором более высокого уровня покупок послужило частое колебание температур в центральной части страны. Покупатели, особенно старшее поколение, в такой обстановке предусмотрительно стремятся обезопасить себя от рисков простудных заболеваний», — сказали в пресс-службе ресурса.

Также отмечается, что в указанный период на 11% выросли продажи имбиря, лимонов — на 7%.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году выросли продажи продукции из шоколада.