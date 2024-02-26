Диетолог Павлюк предостерегла от использования сахарозаменителей

Врач-диетолог Наталья Павлюк рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

«Обычно, чтобы сократить калорийность рациона, рекомендуют заменить калорийные сахарозаменители на некалорийные. И обычно обращают внимание на стевию, сукралозу, эритритол, аспартам, если его не нагревать», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

Но, как отметила специалист, исследования показывают, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар.

Также Павлюк добавила, что сладкий вкус сахарозаменителей способствует выработке организмом инсулина, что повышает риск развития заболеваний.

«Также считается, что они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, на микробиоту», — заключила диетолог.

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