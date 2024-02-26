В Петербурге прошёл концерт лауреатов премии «Золотой Граммофон»

На сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге 25 февраля прошёл традиционный концерт лауреатов премии «Золотой Граммофон», а также звёзд «Русского Радио».

В этом году, как и в прошлом, важную часть концерта составлял патриотический пролог: гостями церемонии стали бойцы, которых чествовали на сцене участники мероприятия.

Уточняется, что в рамках события также прошла церемония награждения бойцов, подбивших в зоне СВО тяжёлую бронетехнику западного производства.

Ведущими концерта выступили артисты Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север.

Ранее в Москве прошли два концерта агитбригад «Русского Радио». Выступления были организованы для военных, находящихся на лечении в ЦВКГ имени П.В. Мандрыка МО России и ЦВКГ имени А.А. Вишневского, а также для персонала медицинских учреждений.