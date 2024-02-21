В Москве прошли концерты агитбригад «Русского Радио»

В Москве прошли два концерта агитбригад «Русского Радио». Выступления были организованы для военных, находящихся на лечении в ЦВКГ имени П.В. Мандрыка МО России и ЦВКГ имени А.А. Вишневского, а также для персонала медицинских учреждений.

В концертах приняли участие Лариса Долина, группа SOPRANO и Елена Максимова.

«Такие концерты — это психологическая поддержка для них (военных. — RT). Я видела живые глаза и понимала, что не напрасно приехала сюда. Я увидела замечательный искренний приём тех, кто в первых рядах, кто воевал в зоне СВО. Для них эти встречи очень важны сейчас, в период восстановления. И наша цель — показать, что мы за них болеем и переживаем, и наши сердца вместе с ними», — сказала Лариса Долина.

Ранее в Мелитополе состоялся концерт агитбригады «Русского Радио», в состав которой входили Роман Архипов и группа «Земляне».