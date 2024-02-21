В Москве прошли концерты агитбригад «Русского Радио»
- РИА Новости
В концертах приняли участие Лариса Долина, группа SOPRANO и Елена Максимова.
«Такие концерты — это психологическая поддержка для них (военных. — RT). Я видела живые глаза и понимала, что не напрасно приехала сюда. Я увидела замечательный искренний приём тех, кто в первых рядах, кто воевал в зоне СВО. Для них эти встречи очень важны сейчас, в период восстановления. И наша цель — показать, что мы за них болеем и переживаем, и наши сердца вместе с ними», — сказала Лариса Долина.
Ранее в Мелитополе состоялся концерт агитбригады «Русского Радио», в состав которой входили Роман Архипов и группа «Земляне».