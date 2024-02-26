Доцент Быстров рассказал, как правильно мыть продукты

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров дал рекомендации, как правильно мыть продукты перед употреблением.

Мыть зелень лучше всего прохладной проточной водой без использования мыла, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

«Если воды, на ваш взгляд, недостаточно, приготовьте особый раствор: разведите в литре воды столовую ложку соли или уксуса. У зелени удалите повреждённые увядшие листья и замочите её в рассоле на 15 минут, затем промойте пучки под краном», — сказал Быстров.

По мнению специалиста, эти растворы помогут убить бактерии и микробы на поверхности.

Куриные яйца он рекомендовал мыть непосредственно перед приготовлением. Для хранения в холодильнике достаточно протереть их салфеткой или бумажным полотенцем.

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