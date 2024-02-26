Большинство россиян назвали оптимальным вариантом празднование 8 Марта дома

Большинство россиян (66%) назвали оптимальным вариантом празднование 8 Марта в домашней обстановке.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса Moneyman.

Каким-либо образом отмечать 8 Марта не с родными — с коллективом на работе или учёбе — намерены 44% респондентов. Не собираются этого делать 53% россиян.

«8 Марта не для всех ассоциируется сугубо с женским праздником и праздником вообще. Для кого-то это один из символов прихода весны в целом, для кого-то просто длинные выходные, когда можно заняться своими делами или отдохнуть», — сказали в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что аналитики в преддверии гендерных праздников провели исследование и выяснили, что в России число покупок коробок шоколадных конфет за год выросло на 9%.