Эндокринолог Павлова рассказала о вреде чрезмерного употребления кофе

Доктор медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что чрезмерное употребление кофе может негативно отразиться на состоянии костной ткани.

«В составе кофе есть танин, он обладает активными связывающими способностями. Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, это может привести к повышению уровня паратгормона, основная функция которого — обеспечивать достаточное количество кальция в крови. В результате организм начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов.

«Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве», — добавила Павлова.

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