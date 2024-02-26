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В России снимут сериал о подвиге героев подполья Таганрога во время войны

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В Ростовской области будут снимать сериал об антифашистской организации, которая во время оккупации Таганрога в период Великой Отечественной войны боролась с немецкими захватчиками.
В России снимут сериал о подвиге героев подполья Таганрога во время войны
  • Gettyimages.ru

Производством проекта займутся компании «Газпром-Медиа Холдинг» и «Триикс Медиа», сообщает пресс-служба последней.

«Для нас это дань памяти героизму и мужеству нашего народа и возможность рассказать как можно большей аудитории и молодёжи о страшных преступлениях немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Знать историю своей страны и чтить подвиги людей с непобедимой силой духа особенно важно для новых поколений, которые будут создавать будущее России», — цитирует слова гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова пресс-служба.

Сериал под названием «Таганрог. Сопротивление» будет состоять из восьми эпизодов и выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER. Режиссёром художественного проекта выступит Армен Назикян. Написанию сценария содействовали руководство Ростовской области, Таганрога и Ростова-на-Дону, а также члены молодёжных движений, интересующиеся подвигом предков. Кроме того, авторы сериала изучали рассекреченную информацию о планах Германии по геноциду советских людей.

В съёмках многосерийной ленты будут использоваться уникальная техника и военная форма. В массовых эпизодах кинематографисты планируют задействовать местных жителей и актёров театров Ростовской области.

Ранее стало известно о съёмках сериала «Новые русские СМИ».

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