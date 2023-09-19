Узнать больше

Стартовали съёмки сериала «Новые русские СМИ»

Короткая ссылка
Начались съёмки восьмисерийного сериала «Новые русские СМИ» о российских репортёрах, работающих за рубежом в условиях информационных войн.
Стартовали съёмки сериала «Новые русские СМИ»
  • © «Триикс Медиа»

Центральные роли в картине исполняют Пётр Рыков, Анна Попова, Сергей Векслер, Олег Абалян и другие.

Как сообщили в пресс-службе «Триикс Медиа», сериал будет доступен к просмотру в сети весной 2024 года.

Действие проекта развернётся на Ближнем Востоке, в ряде стран Европы и Северной Африки. В каждой серии герои столкнутся с разными вызовами и рисками, несмотря на которые продолжат исполнять свой гражданский долг.

Сценарий к ленте написал журналист Андрей Константинов, знакомый с изнанкой профессии. Режиссёром шоу выступает Денис Нейманд, ранее снявший фильмы «Гранит» и «Шугалей».

«Это вызов для всей нашей съёмочной группы, потому что необходимо отразить те вещи, которые люди видели по телевизору в реальной жизни. И большая сложность проекта, на мой взгляд, заключается в том, чтобы правильно подать их с художественной точки зрения», — рассказал постановщик.

Ранее в Санкт-Петербурге начались съёмки сериала «Город Брежнев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить