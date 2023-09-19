Стартовали съёмки сериала «Новые русские СМИ»

Начались съёмки восьмисерийного сериала «Новые русские СМИ» о российских репортёрах, работающих за рубежом в условиях информационных войн.

Центральные роли в картине исполняют Пётр Рыков, Анна Попова, Сергей Векслер, Олег Абалян и другие.

Как сообщили в пресс-службе «Триикс Медиа», сериал будет доступен к просмотру в сети весной 2024 года.

Действие проекта развернётся на Ближнем Востоке, в ряде стран Европы и Северной Африки. В каждой серии герои столкнутся с разными вызовами и рисками, несмотря на которые продолжат исполнять свой гражданский долг.

Сценарий к ленте написал журналист Андрей Константинов, знакомый с изнанкой профессии. Режиссёром шоу выступает Денис Нейманд, ранее снявший фильмы «Гранит» и «Шугалей».

«Это вызов для всей нашей съёмочной группы, потому что необходимо отразить те вещи, которые люди видели по телевизору в реальной жизни. И большая сложность проекта, на мой взгляд, заключается в том, чтобы правильно подать их с художественной точки зрения», — рассказал постановщик.

Ранее в Санкт-Петербурге начались съёмки сериала «Город Брежнев».