AFP: против Депардье подали жалобу о домогательствах во время съёмок

Против актёра Жерара Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма 2021 года, предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии.

Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на адвоката заявительницы.

Как передаёт РИА Новости, она подала иск против Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съёмок фильма 2021 года.

По словам адвоката художника-постановщика, она направила жалобу в прокуратуру Парижа.

Уточняется, что прокуратура не смогла подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты актёра не прокомментировали ситуацию.

Ранее в ЦРУ уволили сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги.