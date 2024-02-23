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Синоптик Ильин спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Синоптик Ильин спрогнозировал пасмурную погоду в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам синоптика, погода в выходные дни будет без существенных изменений.

«Ожидается пасмурная погода, в субботу и воскресенье могут быть какие-то прояснения в облаках. Температура по ночам — -2...+2, днём — 0...+4 по Московской области. Без существенных осадков, потом температуры будут идти в смешанной фазе, то есть мокрый снег, снег с дождём, может, дождик пройдёт, но сильного ждать не стоит. Ветер 6—11 м/с», — поделился Ильин.

Ранее синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала ветреную погоду в Москве в выходные.

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