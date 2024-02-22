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Синоптик Позднякова спрогнозировала ветреную погоду в Москве в выходные

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Синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в предстоящие выходные. Она отметила, что сильных осадков не будет.
Синоптик Позднякова спрогнозировала ветреную погоду в Москве в выходные
  • Gettyimages.ru

«В ночь на 23-е облачно, местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве -3…-1 °С, а дневная температура +1… +3 °С. Но днём усилится ветер, порывы могут достигать 12—14 м/с, поэтому ощущения наступающего тепла не будет», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, 24 и 25 февраля местами возможны небольшие осадки. В ночь на воскресенье ожидается около +2 °С, днём +2...+4 °С. Порывы ветра 12—14 м/с.

В течение суток 25 февраля в столичном регионе прогнозируется -3...+2 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в новых регионах России в ближайшие дни.

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