Синоптик Варакин рассказал о погоде в ДНР и ЛНР в ближайшие дни

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в новых регионах России в ближайшие дни.

По словам специалиста, в ДНР в ночь со среды на четверг ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

«Начиная с пятницы и до следующего вторника практически без осадков, ожидается повышение температуры. Ветер в основном южный, юго-восточный. С 23 по 27 февраля погода будет обусловлена западной периферией антициклона, поэтому практически без осадков. Днём температуры будут повышаться до +3...+8 °С на юге, а на севере — до +4...+6 °С. В ночные часы — около 0 °С и возможны слабые заморозки», — рассказал Варакин.

Он добавил, что на побережье Донецкой Народной Республики осадков будет меньше.

«В ночные часы тоже несколько теплее. Около 0 °С, но возможен слабый минус. Практически без осадков до вторника. Ветер такой же, в общем-то, юго-восточный и южный. Максимальные дневные температуры — +3...+6 °С», — отметил синоптик.

В ЛНР, по его словам, ситуация аналогичная.

«Осадки в виде дождя и мокрого снега в ближайшую ночь. Днём — в виде слабого дождя на юге, юго-западе. Начиная с пятницы преимущественно без осадков. Температура днём максимальная в пятницу и субботу — до +3...+7 °С, а ночью — около 0 °С. Причём при прояснениях — 0...-4 °С. Такой фон температуры сохранится примерно до 27 февраля», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России.