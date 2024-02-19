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Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России.
Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России
  • Gettyimages.ru
  • © zorankrstic

По словам Ильина, с начала недели погода будет близка к норме, а во второй половине недели, включая праздничные выходные, будет несколько превышать норму.

«В Москве в ближайшие два дня днём будет -3...-6 °С, предстоящей ночью морозы могут усилиться по области до -10...-15 °С, а со среды даже ночью морозы будут совсем небольшие. В выходные и праздничные дни могут быть плюсовые температуры даже ночью. Днём 0...+5 °С», — отмечает синоптик.

Он добавил, что в четверг и пятницу будут прояснения, в остальные дни небо будет пасмурным.

«Существенных осадков на неделе не произойдёт. Связано с тем, что мы будем находиться далеко от центра североатлантического антициклона. Во второй половине недели осадки будут в виде моросящего дождя, местами снег с дождём», — заключил метеоролог.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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