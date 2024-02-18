Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

Специалист отметил, что проходящий по Балтике циклон тёплым фронтом задел Москву.

«Начиная где-то с полуночи шёл снег. За ночь выпало по ВДНХ 5 мм, Тушино — 6 мм осадков. Температура повысилась почти до 0 °С. По прогнозу сегодня по Москве днём облачно и небольшие осадки. Снег, мокрый снег, температура -1...+1 °С. Дальше к вечеру пройдёт холодный фронт и где-то к полуночи температура опустится до -4 °С. В ночь с воскресенья на понедельник -6...-8 °С, облачно с прояснениями и небольшой снег, местами гололедица. Ветер поменяется уже на северо-западный», — рассказал Цыганков.

По его словам, в понедельник и вторник в столице будет стоять холод, а в середине недели очередной циклон принесёт тепло.

«В ночь с понедельника на вторник -13...-15 °С, а днём -3...-5 °С. В ночь на среду -5...-10 °С, днём -4...-6 °С. Следующий циклон выйдет уже в среду и опять принесёт тепло. Днём в среду -3...+2 °С, облачно и небольшие осадки. В ночь на четверг -5...0 °С, днём -1...+4 °С, облачно, но уже без осадков. В ночь с четверга на пятницу -2...+3 °С, облачно с небольшими осадками. Ветер везде юго-западный, то есть тёплый. В пятницу небольшие осадки и 0...+5 °С», — добавил синоптик.

По его предварительному прогнозу, в субботу ожидается облачность без осадков при температуре +1...+6 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов Сибири.