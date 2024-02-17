Синоптик Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в ряде регионов России.

Специалист отметил, что на данный момент «сложная погода» прогнозируется в двух прямо противоположных регионах России.

«Прежде всего на северо-западе, в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях в связи с выносом очень тёплых воздушных масс. Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Гололёд, налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с и даже метель на самом севере Ленинградской области и в Карелии. Очень опасная погода в понедельник на Дальнем Востоке. Сильные осадки в виде как дождя, так и мокрого снега. Гололёд, налипание мокрого снега, ветер на побережье до 22 м/с и условия для ледяного дождя. Казалось бы, самые противоположные точки нашей страны, но именно здесь такая опасная погода для жизнедеятельности регионов», — рассказал Вильфанд.

Он предупредил о холодной погоде в ряде районов Сибири.

«Суперхолодная, аномально холодная погода будет длительное время в самых населённых районах: в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, на юге и в центре Красноярского края. Там до -40 °С. Это опасная погода, поскольку это длительный период аномально холодной погоды», — пояснил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что от Санкт-Петербурга до Анадыря установилась аномально холодная погода.