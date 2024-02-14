Синоптик: от Санкт-Петербурга до Анадыря установилась аномально холодная погода
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«Можно сказать, что на большей части России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, установилась аномально холодная погода с небольшими нюансами. На севере Сибири есть очаги с теплом, но они несущественные. Особенно холодно в сибирском регионе, в южных районах. Там понижение температуры от нормы достигает 12—14°С», — поделился синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что не стоит ждать раннего прихода весны в столичный регион.