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Синоптик: от Санкт-Петербурга до Анадыря установилась аномально холодная погода

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал об установлении аномально холодной погоды в России.
Синоптик: от Санкт-Петербурга до Анадыря установилась аномально холодная погода
  • Gettyimages.ru

«Можно сказать, что на большей части России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, установилась аномально холодная погода с небольшими нюансами. На севере Сибири есть очаги с теплом, но они несущественные. Особенно холодно в сибирском регионе, в южных районах. Там понижение температуры от нормы достигает 12—14°С», — поделился синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что не стоит ждать раннего прихода весны в столичный регион.

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