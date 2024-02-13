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Метеоролог Шувалов посоветовал не ждать раннего прихода весны в столичный регион

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что не стоит ждать раннего прихода весны в столичный регион.
Метеоролог Шувалов посоветовал не ждать раннего прихода весны в столичный регион
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что погода, которая наблюдалась в декабре и январе, сохранится и в феврале, а в марте продолжатся постоянные и резкие колебания температуры и осадки.

«Погода будет близкая к норме либо чуть ниже нормы. Поэтому ждать раннего прихода весны в этом году не придётся. Но, подчеркну, это очень вероятный прогноз», — сказал Шувалов.

По его словам, изобилие снега будет сдерживать процесс потепления и быстрого прихода весны.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о гололёде в некоторых областях Центрального федерального округа.

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