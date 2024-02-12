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Синоптик Цыганков предупредил о гололёде во многих областях ЦФО

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о гололёде в некоторых областях Центрального федерального округа.
Синоптик Цыганков предупредил о гололёде во многих областях ЦФО
  • Gettyimages.ru
  • © pavelalexeev

По словам специалиста, по линии Минск — Курск — Волгоград проходит тёплый фронт.

«Соответственно, на востоке в сторону Москвы минусовые температуры, а на западе — плюсы. Такой контрастный тёплый фронт даст сегодня во второй половине дня с переходом на ночь в Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Московской областях осадки в виде снега и мокрого снега с дождём», — рассказал Цыганков. 

Он добавил, что во всех этих областях, а также в столице, ожидается гололёд.

«Гололёд по всем этим областям, в том числе и по Москве. Температура 0...-2 °С. В общем, непогода сегодня во второй половине дня и в ночь на завтра. То же самое касается и Псковской области: там прогнозируется мокрый снег, дождь и гололёд», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в субботу было зафиксировано порядка двух десятков рекордов на юге России.

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