Нутрициолог Гадельмурзина посоветовала употреблять больше капусты в начале весны

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина дала советы по питанию в начале весны.

«Традиционно считается, что март — это месяц весеннего авитаминоза. Но учёные доказали, что полное отсутствие поступления витаминов в организм в современном мире, когда мы имеем круглосуточный доступ к овощам и фруктам, невозможно», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, пояснила Гадельмурзина, у некоторых может возникать такое состояние, как гиповитаминоз.

Как считает эксперт, в марте желательно употреблять сезонные овощи и фрукты, в том числе капусту, лук, морковь, репу, редьку, апельсин, грейпфрут, киви.

«Также для восполнения витамина D в рацион необходимо включить морскую рыбу, яйца, сливочное масло и орехи», — добавила она.

Ранее эндокринолог Клиники Фомина Дарья Абахина назвала способы для снижения кортизола при стрессе.