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В метро Москвы появились брелоки «Тройка» с пандой Катюшей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о выпуске столичным метрополитеном новых тематических брелоков «Тройка» с изображением панды Катюши.
В метро Москвы появились брелоки «Тройка» с пандой Катюшей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

Как отметил чиновник, на транспортных брелоках изображён первый рождённый в России детёныш большой панды.

Приобрести сувенир можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Ранее сообщалось, что у пользователей «Активного гражданина» появилась уникальная возможность выбрать имя амурскому тигру из Московского зоопарка.

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