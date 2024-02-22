В метро Москвы появились брелоки «Тройка» с пандой Катюшей

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о выпуске столичным метрополитеном новых тематических брелоков «Тройка» с изображением панды Катюши.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

Как отметил чиновник, на транспортных брелоках изображён первый рождённый в России детёныш большой панды.

Приобрести сувенир можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Ранее сообщалось, что у пользователей «Активного гражданина» появилась уникальная возможность выбрать имя амурскому тигру из Московского зоопарка.