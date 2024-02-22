В метро Москвы появились брелоки «Тройка» с пандой Катюшей
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.
Как отметил чиновник, на транспортных брелоках изображён первый рождённый в России детёныш большой панды.
Приобрести сувенир можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.
Ранее сообщалось, что у пользователей «Активного гражданина» появилась уникальная возможность выбрать имя амурскому тигру из Московского зоопарка.