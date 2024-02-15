Пользователям «Активного гражданина» предложили выбрать имя амурскому тигру
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Так, клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку: тигр прибыл в столицу из Хабаровского края, расположенного на Дальнем Востоке. Вариант Амур предложили в честь подвида этого животного», — написано на сайте.
Также пользователи могут предложить свой вариант имени для питомца.
Травмированного амурского тигра с Дальнего Востока в ноябре 2023 года принял Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.