Пользователям «Активного гражданина» предложили выбрать имя амурскому тигру

У пользователей «Активного гражданина» появилась уникальная возможность выбрать имя амурскому тигру из Московского зоопарка.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Так, клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку: тигр прибыл в столицу из Хабаровского края, расположенного на Дальнем Востоке. Вариант Амур предложили в честь подвида этого животного», — написано на сайте.

Также пользователи могут предложить свой вариант имени для питомца.

Травмированного амурского тигра с Дальнего Востока в ноябре 2023 года принял Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.