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Пользователям «Активного гражданина» предложили выбрать имя амурскому тигру

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У пользователей «Активного гражданина» появилась уникальная возможность выбрать имя амурскому тигру из Московского зоопарка.
Пользователям «Активного гражданина» предложили выбрать имя амурскому тигру

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Так, клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку: тигр прибыл в столицу из Хабаровского края, расположенного на Дальнем Востоке. Вариант Амур предложили в честь подвида этого животного», — написано на сайте.

Также пользователи могут предложить свой вариант имени для питомца.

Травмированного амурского тигра с Дальнего Востока в ноябре 2023 года принял Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.

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