Врач Белоусов посоветовал заменить кофе на зелёный чай и какао

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов дал рекомендации, как отказаться от кофе.

«Для тех, кто хочет избежать употребления кофе или ограничить его потребление, существуют различные альтернативы, включая зелёный чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества, в том числе и антиоксиданты.

Белоусов обратил внимание на то, что кофеин оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что приводит к бессоннице.

«Употребление большого количества кофеина может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как нервозность, учащённое сердцебиение, тремор, расстройство желудка», — заключил врач.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.