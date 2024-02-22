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Врач Белоусов посоветовал заменить кофе на зелёный чай и какао

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов дал рекомендации, как отказаться от кофе.
Врач Белоусов посоветовал заменить кофе на зелёный чай и какао
  • Gettyimages.ru

«Для тех, кто хочет избежать употребления кофе или ограничить его потребление, существуют различные альтернативы, включая зелёный чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества, в том числе и антиоксиданты.

Белоусов обратил внимание на то, что кофеин оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что приводит к бессоннице.

«Употребление большого количества кофеина может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как нервозность, учащённое сердцебиение, тремор, расстройство желудка», — заключил врач.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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