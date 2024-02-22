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Диетолог Водолазкая рассказала, как подготовить кожу к весне

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Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, эксперт бренда Advanced Nutrition Programme Ангелина Водолазкая дала рекомендации, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы подготовить кожу к наступлению весны.
Диетолог Водолазкая рассказала, как подготовить кожу к весне
  • Gettyimages.ru

«Отдайте предпочтение красной рыбе, особенно атлантическому лососю. Его запас омега-3 жирных кислот обеспечивает укрепление и восстановление кожного барьера после зимы и защищает от внешних факторов. Астаксантин в его составе сохраняет молодость и здоровый вид кожи», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также посоветовала печень трески, в которой содержатся витамины D и A, необходимые для обновления кожи и защиты от УФ-излучения.

Кроме того, по словам Водолазкой, не стоит забывать про овощи.

«Капуста содержит в себе ценные для кожи витамины С и К, а также кремний. Витамин C не только придаёт нашей коже естественное сияние, но и укрепляет наш иммунитет. Кремний улучшает образование коллагена в коже и поддерживает здоровье волос и ногтей», — заключила эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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