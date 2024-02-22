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Диетолог Залетова назвала отличия сыра с плесенью от испорченного сыра

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Врач-диетолог Татьяна Залетова дала рекомендации, как отличить сыр с плесенью от испорченного.
Диетолог Залетова назвала отличия сыра с плесенью от испорченного сыра
  • Gettyimages.ru

«Цвет плесени должен быть характерным для конкретного сорта сыра — белым, голубым или зелёным. Если там появилась другая плесень, это не значит, что выросла ещё какая-то чистая и благородная и сыр стал лучше», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, скорее всего, произошло загрязнение сыра внешними продуктами. Если с одной стороны плесень белая, а с другой стороны зелёная или же вовсе похожа на мох, то употреблять в пищу такой сыр нельзя.

«Плесень в сыре, в отличие от обычной плесени, не может вызывать каких-либо заболеваний или отравлений. Она не может быть вредной, за исключением банальных ситуаций. Может быть аллергическая реакция, потому что плесень — это грибок, в нём есть определённое количество белка, на который может возникнуть аллергия, как и на любой другой белок», — заключила Залетова.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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