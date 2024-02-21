Диетолог Васильева рассказала о суточной норме мяса для здорового питания
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«Если вы съедите порцию индейки 100 г, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 г рыбы, например трески, закроют суточную потребность на пятую часть. 100 г сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, белок — это главный строительный материал для организма. Поэтому потребность в белке в среднем должна составлять не менее 85—90 г/сутки.
Оптимальный вариант — когда в рационе доли белков животного и растительного происхождения равны.
«Белки животного происхождения очень хорошо усваиваются организмом, но их использование в питании ограничено из-за избытка насыщенных жиров и холестерина, что отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе», — заключила Васильева.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.