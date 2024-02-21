Диетолог Васильева рассказала о суточной норме мяса для здорового питания

Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева назвала суточную норму мяса для здорового питания.

«Если вы съедите порцию индейки 100 г, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 г рыбы, например трески, закроют суточную потребность на пятую часть. 100 г сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, белок — это главный строительный материал для организма. Поэтому потребность в белке в среднем должна составлять не менее 85—90 г/сутки.

Оптимальный вариант — когда в рационе доли белков животного и растительного происхождения равны.

«Белки животного происхождения очень хорошо усваиваются организмом, но их использование в питании ограничено из-за избытка насыщенных жиров и холестерина, что отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе», — заключила Васильева.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.





