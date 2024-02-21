Синоптик Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о тёплой погоде в столице в праздничные дни.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Все эти длинные праздники будет очень тёплая погода, она будет соответствовать тому температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта, то есть погода будет опережать своё развитие на месяц», — заявил Вильфанд.

Днём будет солнечно, температура воздуха поднимется до +4 °С, ночью составит около 0 °С.

Также Вильфанд добавил, что 23, 24 и 25 февраля температура в столице будет выше климатической нормы на пять градусов.

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что 20-градусные морозы в Свердловской области к концу февраля сменятся потеплением.