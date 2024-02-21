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Синоптик Шепоренко предсказала потепление в Свердловской области к концу недели

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Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что 20-градусные морозы в Свердловской области к концу февраля сменятся потеплением.
Синоптик Шепоренко предсказала потепление в Свердловской области к концу недели
  • РИА Новости

«Постепенно температура будет повышаться, и с 25 февраля дневные параметры приблизятся к 0 °С. Столбик термометра днём покажет -4…-3 °С, ночью — -13…-8 °С», — сказала Шепоренко в беседе с URA.RU.

По её словам, в последнюю пятидневку февраля температура достигнет плюсовых отметок.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.

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