Диетолог Михалёва назвала полезные блюда для ужина

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала о полезных блюдах для ужина.

Запечённая в собственном соку со специями рыба, тушёное нежирное мясо или птица будут хорошим источником белка для вечерней трапезы, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«На гарнир используйте овощи как в свежем виде, так и в запечённом, отварном. Это может быть салат из овощей с небольшим количеством растительного масла или вовсе без него, овощное рагу или овощи, запечённые в духовке», — сказала специалист.

При склонности к отёкам, по словам специалиста, пищу лучше недосаливать.

Михалёва рекомендовала комбинировать овощной гарнир с крупами. Булгур, гречка, бурый рис или киноа дадут чувство сытости и пополнят запас витаминов и минералов в организме.

«Если хочется съесть десерт после ужина, то можно в качестве десерта предложить кусочки фруктов или ягоды. Если вы не склонны к полноте и есть такое желание, можно съесть и небольшое количество сладкого после ужина — 25—50 г зефира, кусочек мармелада, пастилы», — заключила эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.