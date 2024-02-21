Диетолог Разарёнова рассказала о полезных свойствах шиповника

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова рекомендовала добавить в рацион шиповник для укрепления здоровья.

«Шиповник можно назвать чудо-продуктом из-за его состава. Так, он является одним из самых богатых источников витамина С среди всех растений, занимает лидирующее место», — заявила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Как отметила специалист, в шиповнике содержатся антиоксиданты — каротиноиды и флавоноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение.

«Ещё шиповник богат пектинами, которые помогают связывать холестерин и выводить его из организма. Витамин А, который тоже содержится в шиповнике, полезен для здоровья глаз и улучшает зрение», — заключила диетолог.

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