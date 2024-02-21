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Синоптик предупредил об оттепельной и слякотной погоде 23 февраля в Москве

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о приходе оттепели в столицу во второй половине недели.
Синоптик предупредил об оттепельной и слякотной погоде 23 февраля в Москве
  • РИА Новости

По словам специалиста, во второй половине недели в столицу придёт оттепель.

«Сегодня 0...-5 °С, во второй половине дня пойдёт небольшой снег. В четверг тоже небольшой снег, ночью -1...-6, а днём столбики термометра будут колебаться около 0°С», — рассказал Тишковец.

Согласно его прогнозу, с пятницы по воскресенье ожидается «оттепельная, сырая и слякотная» погода.

«С незначительными осадками в смешанной фазе локального мозаичного характера. В тёмное время суток температура будет около 0 °С и даже со слабым плюсом. Днём до +1...+4», — добавил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России.

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