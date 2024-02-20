Нутрициолог Гусакова: в чае содержится много кофеина
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«Безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг. Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, особую осторожность нужно соблюдать беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто страдает от бессонницы.
Не стоит употреблять много чая и пациентам с чувствительным желудком.
Ранее врач-диетолог Ольга Редина рекомендовала не злоупотреблять шоколадом людям с заболеваниями сердца.