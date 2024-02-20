Диетолог Редина предостерегла от чрезмерного употребления шоколада

Врач-диетолог Ольга Редина рекомендовала не злоупотреблять шоколадом людям с заболеваниями сердца.

«Какао-бобы, из которых изготавливают шоколад, содержат такие вещества, как теобромин и фенилэтиламин. Они могут усиливать сердечный ритм и вызывать нарушение регулярности сердцебиения», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, если для полностью здоровых людей шоколад не принесёт вреда, то для сердечников чрезмерное употребление шоколада может вызывать рефлюкс кислоты в пищевод, что повлечёт раздражение нервных окончаний и сердечную стимуляцию.

«Особенно опасно переедать сладкую и солёную пищу. Это увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия», — добавила диетолог.

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