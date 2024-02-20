Специалист Гудимова назвала функциональное питание одним из популярных трендов

Специалист по здоровому питанию Александра Гудимова заявила, что функциональное питание является одним из популярных трендов. По её словам, еда перестаёт выполнять исключительно функцию насыщения и должна способствовать общему благополучию организма.

«Популярность получают продукты, обогащённые витаминами, минералами, антиоксидантами, пре- и пробиотиками. Отдельный фокус направлен на заботу о микробиоме кишечника», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила Гудимова, также меняются требования к продуктам для перекусов и самостоятельного приготовления дома — они должны не только экономить время, но и иметь полезный состав.

Кроме того, считает эксперт, растёт спрос на продукцию без добавления белого рафинированного сахара.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.