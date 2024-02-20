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Специалист Гудимова назвала функциональное питание одним из популярных трендов

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Специалист по здоровому питанию Александра Гудимова заявила, что функциональное питание является одним из популярных трендов. По её словам, еда перестаёт выполнять исключительно функцию насыщения и должна способствовать общему благополучию организма.
Специалист Гудимова назвала функциональное питание одним из популярных трендов
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«Популярность получают продукты, обогащённые витаминами, минералами, антиоксидантами, пре- и пробиотиками. Отдельный фокус направлен на заботу о микробиоме кишечника», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила Гудимова, также меняются требования к продуктам для перекусов и самостоятельного приготовления дома — они должны не только экономить время, но и иметь полезный состав.

Кроме того, считает эксперт, растёт спрос на продукцию без добавления белого рафинированного сахара.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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