Специалист Гудимова назвала функциональное питание одним из популярных трендов
- Gettyimages.ru
- © Morsa Images
«Популярность получают продукты, обогащённые витаминами, минералами, антиоксидантами, пре- и пробиотиками. Отдельный фокус направлен на заботу о микробиоме кишечника», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметила Гудимова, также меняются требования к продуктам для перекусов и самостоятельного приготовления дома — они должны не только экономить время, но и иметь полезный состав.
Кроме того, считает эксперт, растёт спрос на продукцию без добавления белого рафинированного сахара.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.