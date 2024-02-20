В нацпарке «Самарская Лука» рассказали, чем кормить птиц
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Эксперты отметили, что нынешнюю зиму отличают морозы и большое количество осадков, что создаёт для птиц трудности в поиске пропитания.
Поэтому большие семечки привлекут синиц, дубоносы прилетят за орехами, а дятла заинтересует сало.
К тому же, если повесить кормушку у окна, появится интересный объект для наблюдения за снегирями, воробьями, лазоревками и другими пернатыми.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.