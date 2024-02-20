В нацпарке «Самарская Лука» рассказали, чем кормить птиц

Специалисты из национального парка «Самарская Лука» дали рекомендации по кормлению птиц.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Эксперты отметили, что нынешнюю зиму отличают морозы и большое количество осадков, что создаёт для птиц трудности в поиске пропитания.

Поэтому большие семечки привлекут синиц, дубоносы прилетят за орехами, а дятла заинтересует сало.

К тому же, если повесить кормушку у окна, появится интересный объект для наблюдения за снегирями, воробьями, лазоревками и другими пернатыми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.