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В нацпарке «Самарская Лука» рассказали, чем кормить птиц

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Специалисты из национального парка «Самарская Лука» дали рекомендации по кормлению птиц.
В нацпарке «Самарская Лука» рассказали, чем кормить птиц
  • Gettyimages.ru
  • © DmyTo

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Эксперты отметили, что нынешнюю зиму отличают морозы и большое количество осадков, что создаёт для птиц трудности в поиске пропитания.

Поэтому большие семечки привлекут синиц, дубоносы прилетят за орехами, а дятла заинтересует сало.

К тому же, если повесить кормушку у окна, появится интересный объект для наблюдения за снегирями, воробьями, лазоревками и другими пернатыми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы.

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