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В Подмосковье вернулись первые перелётные птицы

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В Московской области появились первые перелётные птицы, заявил ведущий инженер Государственного казённого учреждения «Мособллес» Владимир Захаров.
В Подмосковье вернулись первые перелётные птицы
  • Gettyimages.ru
  • © Gerard Soury

«Мы начали замечать таких птиц, как зеленушки — они уже стали появляться. Из-за зелёно-желтого цвета они бросаются в глаза в сезон, когда вокруг всё серо-белое. Они уже заявляют о себе — мы слышим их журчащее пение. Дальше будем ждать грачей, а там скоро и первые разведчики-скворцы подтянутся», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, также ожидаются весенние кочёвки хищных птиц, среди которых много редких, занесённых в Красные книги.

«Они пролетают через территорию Московской области, кто-то задерживается, кто-то идёт дальше на север. У нас летят и гуси, и утки, и всевозможные их родственники», — отметил Захаров.

Ранее сообщалось, что в эко-комплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать за более чем 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.

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