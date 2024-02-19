На ВДНХ подготовили программу в честь Дня орнитолога

В эко-комплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать за более чем 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в зимний период посетители могут наблюдать синиц, дятлов, ворон, поползней, воробьёв, пищух, сорок, соек, сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников.

Первыми после зимовки в город возвращаются грачи, скворцы и зяблики. Потом дрозды, пеночки, зарянки, соловьи, иволги и чечевицы.

Большей популярностью у птиц пользуются каскад Каменских прудов, парк «Останкино» и экотропа в Шереметьевской дубраве.

Как отметили в «Городской ферме», для наблюдения нужен бинокль, фотоаппарат или камера телефона.

Ранее старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов рассказал, что в 2023 году учёные провели пилотный мониторинг гнездовой популяции кречета на Ямале.