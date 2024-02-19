На ВДНХ подготовили программу в честь Дня орнитолога
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в зимний период посетители могут наблюдать синиц, дятлов, ворон, поползней, воробьёв, пищух, сорок, соек, сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников.
Первыми после зимовки в город возвращаются грачи, скворцы и зяблики. Потом дрозды, пеночки, зарянки, соловьи, иволги и чечевицы.
Большей популярностью у птиц пользуются каскад Каменских прудов, парк «Останкино» и экотропа в Шереметьевской дубраве.
Как отметили в «Городской ферме», для наблюдения нужен бинокль, фотоаппарат или камера телефона.
Ранее старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов рассказал, что в 2023 году учёные провели пилотный мониторинг гнездовой популяции кречета на Ямале.