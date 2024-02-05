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Учёные Ямала объяснили, почему кречеты гнездятся на железнодорожных мостах

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Старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов рассказал, что в 2023 году учёные провели пилотный мониторинг гнездовой популяции кречета на Ямале.
Учёные Ямала объяснили, почему кречеты гнездятся на железнодорожных мостах
  • Gettyimages.ru

Специалисты обнаружили 12 мест гнездования кречета на мостовых переходах железной дороги Обская — Бованенково, передаёт ИА «Север-Пресс».

Кречету для гнездования необходимы высокие места, не менее 20 м, объяснили учёные.

Птенцы с рождения привыкают к подвижности мостового перехода и не воспринимают железнодорожные составы как опасность, что зачастую приводит к гибели птиц, отметил Соколов.

Ранее сообщалось, что в акции «Покорми птиц» в Московской области приняли участие 12,8 тыс. жителей.

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