Учёные Ямала объяснили, почему кречеты гнездятся на железнодорожных мостах
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Специалисты обнаружили 12 мест гнездования кречета на мостовых переходах железной дороги Обская — Бованенково, передаёт ИА «Север-Пресс».
Кречету для гнездования необходимы высокие места, не менее 20 м, объяснили учёные.
Птенцы с рождения привыкают к подвижности мостового перехода и не воспринимают железнодорожные составы как опасность, что зачастую приводит к гибели птиц, отметил Соколов.
Ранее сообщалось, что в акции «Покорми птиц» в Московской области приняли участие 12,8 тыс. жителей.