Участниками акции «Покорми птиц» в Подмосковье стали 12,8 тысячи жителей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«К нашей ежегодной акции «Покорми птиц» подключаются новые муниципалитеты. Самыми активными сейчас являются восемь городских округов: Люберцы, Чехов, Власиха, Долгопрудный, Егорьевск, Протвино, Реутов и Воскресенский», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
В Люберцах разместили более 1,3 тыс. кормушек, в Воскресенске — более 900.
Ранее сообщалось, что в океанариуме Приморского края родилось несколько птенцов пингвинов Гумбольдта — вида, занесённого в Международную Красную книгу.