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Участниками акции «Покорми птиц» в Подмосковье стали 12,8 тысячи жителей

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В акции «Покорми птиц» в Московской области приняли участие 12,8 тыс. жителей.
Участниками акции «Покорми птиц» в Подмосковье стали 12,8 тысячи жителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«К нашей ежегодной акции «Покорми птиц» подключаются новые муниципалитеты. Самыми активными сейчас являются восемь городских округов: Люберцы, Чехов, Власиха, Долгопрудный, Егорьевск, Протвино, Реутов и Воскресенский», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В Люберцах разместили более 1,3 тыс. кормушек, в Воскресенске — более 900.

Ранее сообщалось, что в океанариуме Приморского края родилось несколько птенцов пингвинов Гумбольдта — вида, занесённого в Международную Красную книгу.

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