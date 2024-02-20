Психолог Кузина объяснила особенности «синдрома Плюшкина»

Психолог Екатерина Кузина рассказала об особенностях «синдрома Плюшкина» и почему накопительство и собирательство становится фобией.

«Известны случаи, когда вещи в жилище человека начинали вытеснять его самого. В итоге он перестаёт звать гостей в дом, запрещает заходить туда даже сантехнику или близким людям, да и сам со временем перестаёт выходить из жилища, чтобы не оставить без присмотра свои «богатства», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, если исключить формы деменции и шизофрении, то корни такого поведения надо искать в детстве. Накопительство может быть результатом жизни в очень стеснённых условиях или даже без собственного угла. Также влияет воспитание родителей, особенно если с детства приучали «доедать каждый кусочек, складывать в копилочку каждую якобы ценную бумажку».

Ещё одна причина — это тотальное одиночество. В этом случае вещи становятся для человека одушевлёнными предметами.

«И, наконец, «синдром Плюшкина» может появиться как следствие каких-то травм. Например, пришлось бросить свой дом и срочно переехать на новое место, поэтому человек бережно хранит то, что как-то напоминает о прошлом. Или же он пережил смерть близкого, поэтому боится выбрасывать то, что напоминает об ушедшем», — заключила Кузина.

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