Вышел сборник стихов и рассказов от участников проекта «Московское долголетие»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
«Около четырёх тысяч москвичей посещают литературные клубы и мастерские, пишут мемуары о своей семье, воспоминания о столице, проводят творческие встречи, публикуются на страницах газет и журналов», — заявил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Ознакомиться со сборником можно в библиотеках центров столичного долголетия.
Ранее сообщалось, что участники «Московского долголетия» смогут посетить цикл лекций о кино.