Вышел сборник стихов и рассказов от участников проекта «Московское долголетие»

В столице представили книгу «Москва долголетняя», в которую вошло около 100 стихов и рассказов от участников проекта «Московское долголетие».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Около четырёх тысяч москвичей посещают литературные клубы и мастерские, пишут мемуары о своей семье, воспоминания о столице, проводят творческие встречи, публикуются на страницах газет и журналов», — заявил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Ознакомиться со сборником можно в библиотеках центров столичного долголетия.

Ранее сообщалось, что участники «Московского долголетия» смогут посетить цикл лекций о кино.