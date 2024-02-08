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Участники «Московского долголетия» смогут посетить цикл лекций о кино

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Для участников «Московского долголетия» проведут цикл лекций по истории кино в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.
Участники «Московского долголетия» смогут посетить цикл лекций о кино

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Горожане старшего поколения посещают занятия «Московского долголетия» для получения новых знаний и расширения кругозора. Сейчас в топ-3 направлений проекта по популярности входят пешие экскурсии по Москве, а также лекции по истории и искусству», — прокомментировал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Гостям расскажут, как Москву снимали в кино — как в немых, так и в современных фильмах. Участники узнают, где ходили известные актёры, какие районы и известные здания попадали в кадр и как со временем менялся облик столицы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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