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Диетолог Журавлёва дала советы по подготовке организма к весне

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Диетолог Полина Журавлёва дала рекомендации, как правильно подготовить организм к весне.
Диетолог Журавлёва дала советы по подготовке организма к весне
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

«Количество калорий зимой должно значительно отличаться от летнего. В холодное время высококалорийная пища нужна, чтобы поддерживать иммунитет. А летом эпидемий и вирусов почти нет, поэтому можно питаться легче», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила специалист, необходимо постепенно убирать из рациона жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку.

«Заменить всё это можно лёгкими овощными салатами, обилием свежей зелени. Прекрасное средство для сжигания жира — черемша, которая идёт весной», — сказала Журавлёва

Также диетолог посоветовала пить до двух литров воды в день, исключив при этом сладкие гизировки.

«Я бы ещё убрала все кофеиносодержащие напитки и продукты, так как они не только обезвоживают, но и вызывают усталость», — заключила эксперт

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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