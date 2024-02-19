В Татарстане отреставрируют здание заводской школы XIX века

В Татарстане проведут реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ремесленного училища» («Здания заводской школы») в посёлке Новый Кокшан.

Об этом сообщает «Реальное время».

Памятник деревянного зодчества был построен в 1874 году на средства владельца Кокшанского завода П.К. Ушкова.

Согласно научно-проектной документации, в ходе работ проведут ремонт и реставрацию фундамента, стен, деревянных перекрытий, крыши и фасадов, а также восстановят интерьеры с внутренними стенами и печами.

Также модернизируют инженерные системы и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области капитально отремонтируют две школы к 2025 году.