В Татарстане отреставрируют здание заводской школы XIX века
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Об этом сообщает «Реальное время».
Памятник деревянного зодчества был построен в 1874 году на средства владельца Кокшанского завода П.К. Ушкова.
Согласно научно-проектной документации, в ходе работ проведут ремонт и реставрацию фундамента, стен, деревянных перекрытий, крыши и фасадов, а также восстановят интерьеры с внутренними стенами и печами.
Также модернизируют инженерные системы и благоустроят прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области капитально отремонтируют две школы к 2025 году.