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В Тюменской области капитально отремонтируют две школы к 2025 году

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях сообщил, что школу-интернат в Ишиме и школу в Тюмени капитально отремонтируют. Их открытие планируется к сентябрю 2025 года.
В Тюменской области капитально отремонтируют две школы к 2025 году
  • Gettyimages.ru
  • © maroke

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

В своём посте губернатор отметил, что здание школы-интерната в Ишиме «построено ещё в 1966 году и нуждается в реновации».

Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройстве территории школы №22 в Тюмени, построенной в 1986 году.

Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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