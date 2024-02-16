В Тюменской области капитально отремонтируют две школы к 2025 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях сообщил, что школу-интернат в Ишиме и школу в Тюмени капитально отремонтируют. Их открытие планируется к сентябрю 2025 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

В своём посте губернатор отметил, что здание школы-интерната в Ишиме «построено ещё в 1966 году и нуждается в реновации».

Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройстве территории школы №22 в Тюмени, построенной в 1986 году.

Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.