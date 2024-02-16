В Тюменской области капитально отремонтируют две школы к 2025 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
В своём посте губернатор отметил, что здание школы-интерната в Ишиме «построено ещё в 1966 году и нуждается в реновации».
Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройстве территории школы №22 в Тюмени, построенной в 1986 году.
Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.