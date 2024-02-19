Нутрициолог Стародубцева рассказала о способах избавиться от отёков

Основатель школы здорового питания Lilystarfit и блогер Лилия Стародубцева дала рекомендации, как избавиться от отёков.

«Это миф, что от воды появляются отёки. Напротив, недостаточное поступление чистой воды провоцирует задержку жидкости и накопление её организмом», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять 30 мл чистой воды на кг веса.

Диетолог посоветовала убрать из рациона молочные продукты, копчёные, сильно солёные и острые продукты, а также содержащие кофеин напитки.

«Исключите быстрые углеводы: сахар, выпечку, сладости, а также сильно переработанные крахмалистые продукты: белый рис и кукурузные хлопья. Это поможет избавиться от отёков, а также наладить работу ЖКТ», — сказала Стародубцева.

Кроме того нутрициолог обратила внимание на необходимые физические нагрузки для организма.

«Даже 15-минутная ежедневная зарядка поможет улучшить состояние и поможет лимфе очищать организм и выводить лишнюю жидкость», — заключила эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.