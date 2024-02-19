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Вильфанд предупредил о перепадах температуры в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящих перепадах температуры в Москве и дал прогноз погоды на ближайшее время.
Вильфанд предупредил о перепадах температуры в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вообще, эта неделя будет необычной. Во вторник будет более заметное понижение температуры, воздух будет поступать не только с севера, но ещё и с юга, с юго-востока, с востока. И давление будет расти, и солнышко будет показываться. Облачно будет, но с прояснениями», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, ожидается возвращение январских морозов с температурой на три градуса ниже нормы.

В ночь на среду, 21 февраля, температура — -7…-9 °С. Днём будет оказывать влияние атлантический воздух.

Далее синоптик спрогнозировал значительное повышение температуры.

«Всё, уже не только атлантический воздух будет превалировать, но и средиземноморский, с восточных акваторий Средиземного моря. И даже в пятницу, 23-го числа, североафриканское побережье — оттуда будет поступать воздух. Поэтому погода очень тёплая», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе метеоусловия способствовали формированию гололедицы, которая сохранится в ближайшие дни.

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