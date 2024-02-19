Синоптик Позднякова предупредила жителей Московского региона о гололедице

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе метеоусловия способствовали формированию гололедицы, которая сохранится в ближайшие дни.

Гололедица сформировалась в ночь на понедельник и в дальнейшем будет сохраняться, рассказала синоптик в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Местами гололедица будет довольно сильной. Те осадки, которые выпадали в виде мокрого снега, и положительная температура поспособствовали подтаиванию снега. В ночь эта влага начинает замерзать», — отметила Позднякова.

По её словам, до 22—23 февраля температура воздуха в регионе будет колебаться — от слабоположительных значений в дневные часы до небольшого минуса в ночные. Такие условия будут способствовать сохранению гололедицы.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.