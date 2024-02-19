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Российский онлайн-кинотеатр доступен в Apple Vision Pro

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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» стал единственным российским сервисом, доступным в «пространственном компьютере» от Apple.
Российский онлайн-кинотеатр доступен в Apple Vision Pro
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Как сообщает пресс-служба «Яндекса», пользователи гаджета могут через российское онлайн-приложение смотреть сериалы, фильмы и трансляции спортивных соревнований, а также читать энциклопедию сервиса и материалы редакции.

Контент доступен в разрешениях 4К и HDR. Кроме того, есть возможность загрузить его на устройство, чтобы ознакомиться в режиме оффлайн.

Ранее стало известно, что стоимость очков Apple Vision Pro в России достигает 900 тыс. рублей. 

 

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