Синоптик: высота сугробов превысила норму в полтора раза и близка к рекорду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

Специалист отметил, что температурный режим в выходные дни будет выше, чем температура в последние дни рабочей недели.

«Температура у нас сегодня будет повышаться до 0...-5 °С. В конце дня даже осадки прогнозируются, пусть и небольшие, но именно осадки. Ночью интенсивность осадков увеличится, потому что более интенсивные тёплые воздушные массы будут поступать с юга — юго-запада. Поэтому будут осадки в виде и мокрого снега, и снега. Днём в первой половине завтрашнего дня эти осадки существенно уменьшатся», — рассказал Вильфанд.

По его словам, высота сугробов в столице увеличится.

«Она и сейчас очень большая, 62 см на нашей станции ВДНХ. Это превышает норму в полтора раза, и это очень близко к рекордным значениям 1966 года», — добавил собеседник RT.

Он также предупредил, что в начале следующей недели изменится циркуляция воздуха и повысится давление. Осадки, однако, прекратятся.

«В понедельник температура будет достаточно низкой, примерно на 2—3 градуса ниже нормы. Во вторник температурный фон ночью будет до -16 °С, в понедельник — -7...-10 °С. А дневные температуры — около -5 °С», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что от Санкт-Петербурга до Анадыря установилась аномально холодная погода.